Suo figlio di 13 anni prende in giro i suoi compagni di classe (Di giovedì 16 gennaio 2020) Non possiamo negare che il bullismo sia presente in molte scuole in tutto il mondo.Sfortunatamente alcuni bambini vedono nei loro compagni di classe un canale per sfogare alcune paure interne. Anche se ciò che può essere considerato, uno scherzo spesso non causa conseguenze gravi, non si dovrebbe tacere in maniera alcuna, di fronte a determinati comportamenti. Ci sono migliaia di casi di intimidazione in cui sembra che essere diversi sia un crimine, un contesto dove in caso di omertà, aumenteranno le vittime e gli oppressori. La maggior parte della responsabilità spetta ai genitori, perché devono essere attenti quando i loro figli mostrano alcuni segni di intimidazione, o al contrario prepotenza, da parte dei loro compagni di classe. Questo è ciò che ha fatto una madre quando ha notato che suo figlio prendeva in giro i suoi compagni per i loro vestiti. Chiusa Forney è la madre del ... Leggi la notizia su bigodino

