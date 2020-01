Sanremo 2020, è già tempo di gaffe: sbagliato l’ultimo vincitore (Di giovedì 16 gennaio 2020) Festival di Sanremo 2020: gaffe alla prima conferenza stampa E via col liscio! Alla presentazione del Festival di Sanremo 2020, i futuri protagonisti riservano già le prime soddisfazioni. Martedì 14 gennaio si è tenuta la prima conferenza stampa della kermesse canora e per Amadeus, conduttore e direttore artistico della 70esima edizione, è stata l’occasione propizia per annunciare alcune delle donne che lo affiancheranno. Tra loro, Antonella Clerici, Laura Chimenti, Emma d’Aquino, Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello. In un video realizzato da Corriere tv, i giornalisti sottopongono alle donne alcune domande, perlopiù circostanziali, sulle loro speranze, sulle emozioni provate e su quanto siano preparate. Primo esame superato da Diletta Leotta, sempre con la battuta pronta. Ner parlare del ruolo ricoperto scomoda un’espressione calcistica: quest’anno avrà l’occasione di passare da ... Leggi la notizia su kontrokultura

