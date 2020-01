Romano Prodi: «Non tornerò in campo. Purtroppo non sono io ad avere creato le Sardine» (Di giovedì 16 gennaio 2020) «No, Purtroppo non è vero. Avrei voluto essere all’origine delle Sardine che hanno creato un clima molto, molto particolare. È per questo che la Lega vuole prendere l’Emilia. Perché da noi è nato l’Ulivo, è nato il Vaffa! Anche Grillo cominciò in Emilia. Questa è una regione che è di per se stessa un laboratorio. E non c’è bisogno che Prodi organizzi niente!», esordisce così Romano Prodi, ex premier, che ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa, rilanciata dall’Huffington Post. Romano Prodi: «Non tornerò in campo. Purtroppo non sono io ad avere creato le Sardine» Il “Professore”, che ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana per due volte, ha spiegato che l’Emilia è una fucina di «movimenti, non sommovimenti. Altrimenti sembrerebbero animati o finalizzati alla violenza. Questa è una regione dove la gente ... Leggi la notizia su urbanpost

