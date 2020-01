"Quando ho scelto i figli, gli amici mi dicevano: Tu dai il cattivo esempio" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Marco Benatti, imprenditore, vent'anni fa venne chiamato il mammo d'Italia perché tra i primi a scegliere di privilegiare i bambini rispetto alla carriera. Ora ne ha otto da tre matrimoni. "Prima ero infelice, mi mancavano, poi ho visto che il capo della Cia lasciava il posto... Leggi la notizia su repubblica

cronaca_news : 'Quando ho scelto i figli, gli amici mi dicevano: Tu dai il cattivo esempio' - FloNex91 : La mia risposta a Come, quando e perché hai scelto di scrivere il tuo primo libro? Quando hai pensato per la prima… - ysmaeIramirez : quando leggo alcune cose penso debbano farmi santo per aver scelto di non mettervi a figur e merd -