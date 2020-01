Pietro Migliaccio morto, la Palombelli: “Un vuoto immenso” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Addio al dottor Pietro Migliaccio, morto improvvisamente nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2020. La notizia è apparsa sul sito web dello stesso professore, diventato negli anni un vero punto di riferimento in molte trasmissioni televisive. Molti sono stati difatti i professionisti dello spettacolo che lo hanno subito ricordato con commozione. Prima tra tutti Barbara Palombelli, che ha pubblicato un ricordo commosso nei confronti del nutrizionista. Pietro Migliaccio: morte improvvisa nella notte “La scomparsa del professor Pietro Migliaccio lacia un vuoto immenso. 50 anni di consuetudini familiari, affetto, amicizia, assistenza professionale e tanti momenti meravigliosi vissuti insieme. Lo ricorderò oggi in tv”. Così ha dunque scritto la padrona di casa di Forum su Facebook, manifestando sgomento e dolore per la sua perdita. Nato a Catanzaro, il professor Pietro ... Leggi la notizia su notizie

