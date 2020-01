Meteo ROMA: SOLE giovedì e venerdì, poi torna la PIOGGIA (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA sarà pressoché invariato sino a venerdì, con la persistenza del dominio anticiclonico che garantirà condizioni SOLEggiate. Lo scenario muterà radicalmente sabato, per via di una perturbazione con piogge e poi seguirà aria più fredda. giovedì 16: poco nuvoloso. Temperatura da 4°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 5 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. venerdì 17: quasi sereno. Temperatura da 3°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. Sabato 18: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima PIOGGIA 10 mm. Temperatura da 8°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 14 Km/h, raffiche 44 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Domenica 19: nuvoloso, ventoso. ... Leggi la notizia su meteogiornale

MeteoNonnaRoma : Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma #sole - infoitinterno : Previsioni meteo Roma 15 gennaio: temperature in aumento, poi torna la pioggia - fendente1 : RT @greenMe_it: Emergenza #smog a #Roma, stop oggi alla circolazione delle auto diesel fino a Euro 6 -