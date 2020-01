L’inutile polemica di Rinaldi e della Lega sulle bandiere che non possono essere esposte al Parlamento europeo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato della Lega, ha esposto la bandiera tricolore dai banchi del parlamento europeo. La motivazione di questa scelta sarebbe stata dettata dal fatto che il Parlamento Europeo vieterebbe l’esposizione in aula delle bandiere nazionali: «Io con orgoglio – ha detto Rinaldi – rispondo sventolando il Tricolore!». LEGGI ANCHE > Il sovranista no-Euro Antonio Maria Rinaldi incontra alla Camera M5S e Casapound Antonio Maria Rinaldi espone il tricolore in aula Il Parlamento Europeo vieta l’esposizione in aula delle bandiere nazionali! Io con orgoglio rispondo sventolando il Tricolore!<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/1f1ee-1f1f9.png" alt=" Leggi la notizia su giornalettismo

noc_nicola : @ErbettiNicole @SanremoRai Quanta ipocrisia, vi serve un patentino per usare i social. Ci voleva Amadeus per dire c… - FedeChecco : @DiegoFusaro Comunque è una notizia amplificata da una polemica sterile e inutile. Regola che fa parte dei regolame… - fabiospes1 : @GreenbayMary @Emanuel26848690 @CarloCalenda @pdnetwork È una polemica stucchevole e inutile @CarloCalenda è stato… -