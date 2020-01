Lascia soli i figli nella vasca da bagno per fumare una sigaretta, morto il più piccolo (Di giovedì 16 gennaio 2020) È accaduto in Tennessee, una giovane donna di 32 anni Lascia i figli di 11 e 23 mesi soli nella vasca da bagno e si allontana per qualche minuto per fumare una sigaretta e ascoltare un po’ di musica. Il più piccolo è morto. La mamma di 32 anni è stata arrestata con l’accusa di omicidio per la morte del suo figlioletto di 11 mesi morto annegato mentre stava facendo il bagnetto con la sorellina. La 32enne, Lindsee Louise Leonardo, si era allontanata per qualche minuto per fumare una sigaretta e ascoltare un po’ di musica. Ora è accusata di omicidio di primo grado per la morte del suo bambino di 11 mesi, Aiden Leonardo. Quando è avvenuta la tragedia la mamma non era in bagno ed ha spiegato agli agenti di averlo trovato privo di sensi che galleggiava sull’acqua. Subito ha chiamato ... Leggi la notizia su bigodino

