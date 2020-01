La sorte di Mindhunter 3 è ancora incerta: Jonathan Groff, Holt McCallany e Anna Torv liberti da vincoli contrattuali (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mai come in questo momento la sorte di Mindhunter 3 sembra essere appesa ad un filo. In un primo momento si era parlato di un rinnovo ma di un inizio produzione molto tardivo per via della fitta rete di impegni di David Fincher ma i fan hanno sperato fino all'ultimo di avere presto un terzo capitolo. A quanto pare non sarà così e la prova arriva da un'altra batosta che, questa volta, riguarda il mitico cast della serie ovvero Jonathan Groff, Holt McCallany e Anna Torv.I tre sono liberi dagli impegni contrattuali e possono concentrarsi sul resto della loro vita e non rimanere legati alla possibilità che Mindhunter 3 si faccia, un giorno. Secondo TV Line , questo cambiamento di stato per la serie è dovuto al fitto programma di impegni del produttore esecutivo della serie David Fincher di cui si era già parlato molto nelle scorse settimane. Il creatore della serie sta lavorando ad ... Leggi la notizia su optimaitalia

