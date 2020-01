Google promette più di 10 esclusive temporali per stadia, entro luglio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Google ha recentemente dichiarato che il prossimo luglio saranno pubblicati su stadia decine di nuovi titoli, precisamente 10 esclusive a tempo limitato e 120 titoli."Riguardo alla nostra lineup in arrivo, possiamo dire che arriveranno altri 120 giochi su stadia nel 2020, con l'obiettivo di avere 10 giochi in esclusiva temporale e quindi non disponibili sulle altre piattaforme al lancio. Stiamo lavorando con i nostri partner al fine di rivelare maggiori dettagli su questi titoli." - ha dichiarato Google.Il lancio della nuova piattaforma di streaming targata Google non è stato il successo sperato, in effetti già nel primo periodo i giocatori hanno lamentato dubbi sul sistema di business e pagamenti ed in generale l'assenza di molte caratteristiche presentate durante la conferenza pre-lancio. Al momento l'unica esclusiva (temporale) a disposizione di stadia è Gylt, creata dagli ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Google promette più di 10 esclusive temporali per stadia, entro luglio - Laf_cadio : @Yoghi_Jellyston @guffanti_marco Nn può essere che stupidità - UmbriaRisorse : RT @Osserv_Digital: Le Big Tech all'assalto del mercato del Digital #Content: ecco quali sono le mosse di #Amazon, #Google, #Facebook, #Ap… -