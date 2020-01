Gipi, tratto narcisistico (Di giovedì 16 gennaio 2020) GipiGipiGipiGipiConfessioni: «Il giorno in cui ho visto il libro stampato sono cascato in una di quelle buche nere in cui non finivo da tempo. Pensavo appartenessero al passato. E invece quando ho capito che questo fumetto sarebbe finito nelle mani di persone che abitano fuori da questa casa, lontano da questo tavolo, mi è preso un colpo». La voce si ferma riducendosi a respiro. Viene avanti la consapevolezza: «Provavo vergogna per me stesso. Mentre lavoravo a questo libro, avevo bisogno di sentirmi dire da Chiara, mia moglie, che potevo non pubblicarlo se non volevo. Avevo bisogno di pensare che nessuno l’avrebbe letto. Era un pensiero ipocrita, lo so». Con Momenti straordinari con applausi finti, edito da Coconino Press, Gipi – classe ’63, toscano trapiantato a Roma, fumettista, regista e scrittore – ha raccontato la storia di un uomo e ha raccontato la sua storia: quella di chi perde ... Leggi la notizia su vanityfair

