Continuano le tensioni tra Di Maio e i dissidenti del M5s (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'ultima telefonata tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio c'è stata alcuni giorni fa, con il garante che avrebbe invitato il capo politico ad andare avanti, anche nella riorganizzazione del Movimento. Ma lo sfogo di ieri del capo politico in tv "non mi sono stancato del Movimento ma delle pugnalate" hanno sorpreso anche i parlamentari più vicini a Di Maio. La sua presa di posizione è un segnale dell'amarezza per quello che considera un tentativo di screditare non la leadership quanto di arrecare danno direttamente a M5s. Questa sera un gruppo di pentastellati - del Senato e della Camera - si riunirà per trovare un punto di incontro sul documento preparato da alcuni esponenti del gruppo di palazzo Madama. Incontro in vista proprio della kermesse degli Stati generali con l'obiettivo di arrivare ad una posizione comune. Alcuni parlamentari in un primo momento intenzionati a partecipare si sono ... Leggi la notizia su agi

fisco24_info : Continuano le tensioni tra Di Maio e i dissidenti del M5s : L'ultima telefonata tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio c'… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Politico, continuano le tensioni nei #5stelle. Altri 2 deputati lasciano il movimento. Bozza di intesa, invece, sulla legge el… - Ultron65 : RT @tg2rai: #Politico, continuano le tensioni nei #5stelle. Altri 2 deputati lasciano il movimento. Bozza di intesa, invece, sulla legge el… -