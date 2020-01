C’è troppo Matteo Salvini sui telegiornali della Rai: ascolti in calo e sanzioni AgCom in arrivo (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'AgCom bacchetta il servizio pubblico perché riserva troppo spazio al leader della Lega. Circostanza singolare, considerato che Matteo Salvini è il leader dell'opposizione. E i dati degli ascolti dei Tg Rai sono tutti in calo: il Tg1 ha perso 141mila spettatori rispetto a un anno fa. Per il Tg2 un calo ancora più netto ed è quello che perde di più: 274mila spettatori. Il Tg3: 185mila spettatori. Leggi la notizia su fanpage

LegaSalvini : #Borgonzoni: Se a dire che in Emilia-Romagna di rosso ne è rimasto poco e prevale il blu, c’è da crederci ?? Il 26 g… - VittorioXlater : Adesso però cerchiamo di non fare una squadra troppo forte. C'è il rischio che Wandino poi s'impunta per tornare.… - eflatmajor73 : @annalisaricardi @MattioliAlberto @teatroallascala Lang Lang non convince manco me. Troppo meccanico. Ma visto che… -