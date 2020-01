Visita Mattarella, riunione in Prefettura: “La città non sarà blindata” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Arriva Sergio Mattarella in città per inaugurare l’Anno Accademico nell’Università del Sannio e le istituzioni si mobilitano. Il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Francesco Cappetta, ha esaminato stamane le questioni con tutti i responsabili delle Forze dell’Ordine, Provincia e Comune di Benevento, compresa la stessa Università. L’inaugurazione dell’anno accademico è previsto alle ore 11,00 del 28 gennaio. Si sta valutando l’ipotesi di un arrivo in auto direttamente al convento di Sant’Agostino dove è in programma la solenne Cerimonia accademica costituente, di fatto, la prima uscita pubblica del neo Rettore Gerardo Canfora. Il programma della Visita della massima autorità dello Stato non è stata resa ancora nota, ma a quanto si è appreso Mattarella lascerà Benevento già nel primo ... Leggi la notizia su anteprima24

