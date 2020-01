Ursula Bennardo si arrabbia con i fan: “Imparate l’educazione!” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Furiosa con i fan Ursula Bennardo perde le staffe perché qualcuno va troppo oltre e questo non le sta bene, scopriamo cosa è successo! Importunata sul suo profilo Instagram, Ursula Bennardo perde le staffe e dice ai fan di imparare l’educazione. Cosa è successo alla ex dama del Trono Over? perché Ursula Bennardo ha reagito così con i follower? Dopo aver concluso la sua esperienza negli studi televisivi di Uomini e Donne, la Bennardo non ha smesso di comunicare con i social. La compagna di Sossio Aruta, mamma oggi di una bambina, Bianca, avuta con lui, è molto attiva e aggiorna costantemente i suoi folowers. Ogni giorno, infatti, non perde occasione di metterli al corrente di cosa fa durante la giornata. In questo modo i fan la conoscono molto bene, anche se lei ad oggi non è più in trasmissione. Soprattutto coloro che l’hanno seguita mentre lei al Trono Over sembrano abbiano anche una ... Leggi la notizia su kontrokultura

