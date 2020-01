Teatro: torna al Tram “Run Baby Run”, storia di una madre in fuga (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una madre che scappa per tenere con sé sua figlia può essere accusata di rapimento? È giusto togliere alla madre la figlia appena nata, se la madre è ritenuta inadeguata al suo ruolo? E chi decide se è davvero inadeguata? Queste le domande che Mirko Di Martino, autore del testo e regista, si è posto nel dare forma a “Run Baby Run”, intenso monologo in scena al Teatro Tram da venerdì 17 a domenica 19 gennaio. Il testo, che ha vinto il Premio Tragos alla drammaturgia (Milano, 2019) ed è ispirato a un episodio di cronaca degli ultimi anni, ha debuttato lo scorso marzo durante la stagione teatrale 2018/2019 del Tram e torna oggi con la stessa carica emotiva. La scoperta del senso profondo della maternità, che giunge solo dopo una lunga serie di errori e solo dopo aver stretto tra le braccia la propria bambina: è la storia di Marta, protagonista dello spettacolo. Ad interpretarla, ... Leggi la notizia su ildenaro

STMLuigiBarbara : Questa seral mercoledì 15 gennaio, il Balletto di San Pietroburgo farà rivivere al Teatro Massimo la favola splendi… - RaiPremium : Alle 21.20 'SALEMME IL BELLO... DELLA DIRETTA - DI MAMMA CE N'E' UNA SOLA' Torna in tv il grande teatro della tradi… - CinqueNews : Dalla parte degli animali. Enzo Salvi torna a teatro con una nuova commedia “I love Pets” -