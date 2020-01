Studente disabile cade in carrozzina per strada: morto a 21 anni per colpa di una buca (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un giovane disabile di soli 21 anni, Niccolò Bizzarri, è caduto con la carrozzina in piazza Brunelleschi a Firenze, restando incastrato in una buca stradale: è stato immediatamente portato al pronto soccorso, ma è morto dopo circa sette ore all’ospedale Santa Maria Nuova. Il giovane Studente universitario stava uscendo dalle lezioni dalla facoltà di Lettere, lunedì scorso intorno alle 13,30 con la sua carrozzina elettrica quando, in base a quanto riferito da alcuni testimoni citato dalle cronache locali, è finito in una buca della strada lastricata di pietre. cadendo, il ragazzo ha battuto la testa ed è stato trasportato al pronto soccorso, ma lunedì sera intorno alle 20,30 è morto. La procura ha ora aperto un’inchiesta per omicidio colposo e il magistrato ha già disposto l’autopsia dopo il sequestro della salma. La procura ha fatto sequestrare l’area della ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

