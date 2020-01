Qualificazioni Australian Open 2020: eliminati Alessandro Giannessi e Federico Gaio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mattinata negativa per il tennis italiano a Melbourne. Finisce subito l’avventura di Alessandro Giannessi e Federico Gaio nelle Qualificazioni degli Australian Open 2020. In campo più tardi (sempre se il gioco riprende vista l’interruzione per pioggia) scenderanno altri tre azzurri: Lorenzo Musetti, Lorenzo Giustino e Stefano Napolitano. Torniamo, però, alle due partite già finite. Sconfitta a sorpresa per Giannessi, testa di serie numero 32 delle Qualificazioni, che si è arreso dopo una bella battaglia al sudcoreano Duck Hee Lee in tre set con il punteggio di 2-6 7-5 7-6 dopo oltre tre ore di gioco. Sembrava un match comodo per il ligure, che aveva dominato il primo set ed invece poi il tennista asiatico ha completato la rimonta, imponendosi al tie-break finale per 10-7. Fuori subito anche Federico Gaio, numero 150 del mondo. Il nativo di Faenza è stato sconfitto in due set ... Leggi la notizia su oasport

