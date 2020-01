Lusciano, avevano 100 grammi di marijuana in auto: due arresti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Cronaca di Caserta: 32enne e 22enne arrestati a Lusciano dopo essere stati trovati in possesso di 100 grammi di marijuana. A Lusciano, nel corso della notte, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, M.A. (32 anni) e C.R. (22 anni), entrambi del luogo. I due, viaggianti a bordo di un’autovettura controllati in via Miraglia, a seguito di perquisizione sia veicolare che personale sono stati trovati in possesso di grammi 100 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, confezionata in un involucro di cellophane. La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 32enne ha consentito, ai militari dell’Arma, di rinvenire e sequestrare un bilancino di precisione. M.A. è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere mentre, ... Leggi la notizia su 2anews

