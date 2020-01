Le app di incontri Grindr, Tinder e OkCupid avrebbero condiviso illegalmente i dati dei loro utenti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Alcune delle più diffuse app di incontri – tra cui Tinder, Grindr, OkCupid e Happn – avrebbero condiviso informazioni personali con società pubblicitarie, violando così le leggi europee sulla privacy. A denunciarlo è il Norwegian Consumer Council, un ente governativo norvegese a difesa dei consumatori, che nel report “Out of Control” ha analizzato il comportamento di 10 applicazioni istallate su dispositivi Android, rilevando come le app in questione abbiano inviato i dati sensibili degli utenti ad almeno 135 diversi servizi di profilazione comportamentale con finalità pubblicitarie. «Venti mesi dopo l’entrata in vigore del GDPR, i consumatori sono ancora ampiamente spiati online e non hanno modo di sapere quali enti trattano i loro dati, né sanno come fermarli», ha commentato il Consumer Council. Secondo l’organizzazione, inoltre, la condivisione di alcuni di ... Leggi la notizia su open.online

Barilu7 : RT @ilSalvagenteit: #Tinder e le altre #app per incontri vendono i vostri #dati personali a centinaia di aziende - ilSalvagenteit : #Tinder e le altre #app per incontri vendono i vostri #dati personali a centinaia di aziende - itsmimi111 : @taurina_darius Il 50% della popolazione non ha capito che Telegram non è una app di incontri evidentemente -