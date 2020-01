Juventus: Higuain e le difficoltà contro Mancini (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Higuain è entrato male in Roma-Juventus. E’ apparso lento quando doveva aggredire la profondità e puntare Mancini Tra gli aspetti negativi della prestazione della Juventus contro la Roma, c’è soprattutto l’impatto a gara in corso di Gonzalo Higuain. Sarri è passato a un 433 per coprire meglio l’ampiezza e aggredire la profondità, tuttavia il Pipita non ha dato il contributo che si sperava. Negli 1 vs 1 contro Mancini in velocità, l’argentino è apparso in netta difficoltà fisica. Nonostante la grande tecnica sullo stretto, oggi il Pipita soffre quando c’è da attaccare in campo aperto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

forumJuventus : #JuveUdinese, oggi ore 20,45. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Dybala e Higuain in attacco con alle spalle Douglas Cos… - romeoagresti : #Juventus: attività personalizzata oggi per #Higuain, alle prese con un leggero affaticamento alla coscia sinistra.… - romeoagresti : #Juventus: #Higuain oggi ha lavorato regolarmente in gruppo ?????? #?? #RomaJuve ?? @GoalItalia -