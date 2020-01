Grace and Frankie 6, su Netflix in streaming da oggi! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grace and Frankie 6 arriva su Netflix dal 15 gennaio 2020: disponibili in streaming tutti gli episodi della sesta stagione della serie con Lily Tomlin e Jane Fonda! Grace and Frankie 6 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo tutti gli episodi della sesta e penultima stagione della serie tv con due protagoniste incredibili, Lily Tomlin e Jane Fonda. Finalmente tornano le due brontolone preferite dagli utenti Netflix! I nuovi episodi sono già disponibili online, ma i fan già sanno che questa sarà la penultima stagione dell'acclamato show. Infatti la settima stagione conclusiva di Grace and Frankie sarà composta da 16 episodi, raggiungendo così un totale di 94 episodi e rendendola la serie Netflix più longeva di tutti i tempi. I co-creatori ... Leggi la notizia su movieplayer

