GF Vip, Antonella Elia contro Elisa De Panicis: “Non prendermi in giro” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Questo articolo GF Vip, Antonella Elia contro Elisa De Panicis: “Non prendermi in giro” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Elia ancora una volta grande protagonista all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’. Stavolta il battibecco è con Elisa. Sempre più scintille dentro la casa del ‘Grande Fratello Vip’, La protagonista ancora una volta è la solita e immancabile Antonella Elia. Stavolta la sua “rivale” è stata Elisa De Panicis. Ma cos’è stato a … Leggi la notizia su youmovies

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - BlitzQuotidiano : Grande Fratello Vip, Antonella Elia: “Elisa De Panicis la dà a tutti” - Affaritaliani : ANTONELLA MOSETTI SENZA REGGISENO: FOTO DA URLO IN PALESTRA. Foto delle Vip -