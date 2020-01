Emma Naldi è morta: addio all’imprenditrice della ristorazione partenopea (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lutto nel mondo della ristorazione partenopea: è morta Emma Naldi, l’imprenditrice figlia di Nino e Adele, eredi del costruttore Roberto Fernandes. La donna gestiva gli hotel Santa Lucia e Oriente a Napoli, el’Hilton a Milano. Inoltre, era anche molto attiva nel sociale: infatti, si occupava del centro a supporto dei bambini “Don Guanella – Fernandes” a Miano. Infine, era presidente dell’Accademia Europea di Musica e Arti dello Spettacolo di Napoli. I funerali per l’imprenditrice sono fissati per il 15 gennaio alle 10.30 nella parrocchia del Corpus Christi e Regina del Rosario in via Manzoni a Napoli. Emma Naldi è morta L’associazione culturale Mario Brancaccio, dopo aver appreso la notizia della scomparsi di Emma Naldi, ha scritto un messaggio di cordoglio per l’imprenditrice. “Per l’improvvisa scomparsa della sig.ra Emma ... Leggi la notizia su notizie

