Decisivi i Huawei Mobile Services con l’ultimo aggiornamento: base HarmonyOS (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I Huawei Mobile Services, come vi avevamo raccontato in questo articolo, hanno raggiunto la versione 4.0, con propagazione a livello globale in queste stesse ore (dapprima il rilascio era stato limitato ai soli utenti tester cinesi). Quel che non vi avevamo ancora svelato, e che dovrebbe fare scalpore, è che tale versione porta con sé il Huawei Mobile Services Core (HMS Core), in grado di fornire i servizi di base (Mappe, Posizione, Sicurezza per le applicazioni, etc.). Come precisato da 'Huawei Central', non sono stati registrati cambiamenti, almeno secondo gli ultimi report, circa l'aggiunta di nuove applicazioni in AppGallery, ovvero lo store proprietario del produttore cinese, che si sarebbe limitato a consentire agli sviluppatori l'accesso alle librerie per usufruire di funzioni legate alla sicurezza ed altro ancora. Un altro passo importante verso lo svincolo totale da Google ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Decisivi i #HuaweiMobileSercices con l'ultimo aggiornamento: base #HarmonyOS -