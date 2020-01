Crotone, arresti per ‘Ndrangheta: in manette un medico e un presidente di banca (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Guardia di Finanza e la Polizia Valutaria di Crotone hanno comunicato di aver eseguito 3 arresti per associazione mafiosa nel Crotonese. In manette sono finiti un medico cardiologo, un presidente di banca e un imprenditore, tutti legati alla figura del boss Nicolino Grande Aracri. Gli arresti per ‘Ndrangheta Nel comunicato stampa divulgato viene spiegato il contenuto dell’operazione “Thomas“, che ha portato all’arresto di 3 persone. L’operazione è stata portata avanti questa mattina su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Questa ha indagato un sistema di stampo mafioso volto a illeciti di varia natura.In manette sono finiti Alfonso Sestino, medico cardiologo del Policlinico Gemelli di Roma, Ottavio Rizzuto, presidente del CdA della banca di Credito Cooperativo del Crotonese e Rosario Le Rose, imprenditore di Cutro. Tutti loro facevano capo a Nicolino Grande ... Leggi la notizia su thesocialpost

