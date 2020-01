Bianca Guaccero lascia “Detto Fatto” e intanto commuove: «Grazie a chi ha sempre creduto in me» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un anno difficile per Bianca Guaccero che sembra davvero esser giunta al capolinea della sua avventura a Detto Fatto: il percorso spesso in salita della conduttrice bitontina ha ricevuto il plauso di una marea di followers, ma non sono mancati gli ‘astiosi’ pronti a sottolineare le difficoltà di un programma per troppo tempo in mano ad un’altra conduzione. La tenace Bianca non ha mai mollato, portando a casa ogni puntata con determinazione e con il sorriso che – senza dubbio – mancherà nelle giornate dei telespettatori di RaiDue. L’annuncio dell’addio di Bianca a Detto Fatto arriva proprio nel giorno del 39simo compleanno della conduttrice e a darne notizia è il settimanale Chi. Bianca Guaccero lascia “Detto Fatto”: firmato un contratto per Sky Il magazine diretto da Alfonso Signorini parlerebbe addirittura dei prossimi progetti della conduttrice: stando a quanto riportato, ... Leggi la notizia su urbanpost

sabfed : @bianca_guaccero auguri bella!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - WONDERVELLIS : bianca guaccero è una scoperta bellissima, la rai ha fatto una buona scelta a sceglierla. - Matt85Mortal : @Tvottiano @famigliasimpson @borraccino_ @Claplaz @enrick81 @Veronique__94 @misterf_tweets @Federic01996… -