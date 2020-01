Backup dati: arriva il software EaseUS Todo PCTrans Professional (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Backup: ecco EaseUS Todo PCTrans Professional 11.0. Si tratta di un software per PC, utilissimo per spostare dati, app e impostazioni di account tra due computer. Tra i software Professionali per il Backup, utili a spostare dati, app e impostazioni di account tra due computer, c’è anche EaseUS Todo PCTrans. Questo software supporta in modo semplice il trasferimento sicuro di file, cartelle, programmi ed account tra due computer con un solo clic (invece di copiare e incollare manualmente). Ecco le funzioni di EaseUS Todo PCTrans Professional 11.0. software EaseUS Todo PCTrans Professional 11.0: aggiornare senza reinstallazione EaseUS Todo PCTrans permette di aggiornare il sistema operativo a Windows 10 senza reinstallare tutte le applicazioni. Questo software può trasferire le applicazioni scaricate da un computer ad un altro PC prima dell’aggiornamento di Windows. Dopo aver ... Leggi la notizia su 2anews

