Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 20-26 gennaio 2020: Celia Aspetta un Bambino! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 20 gennaio a domenica 26 gennaio 2020: Celia è incinta! Lucia accetta di sposare Samuel. Lolita furibonda… Anticipazioni Una Vita: Telmo rifiuta Lucia che accetta la proposta di matrimonio di Samuel! Celia scopre di essere incinta, mentre Íñigo conosce Tito, un valente pugile al quale fa una offerta molto interessante. Lolita ed Antonito sono di nuovo ai ferri corti, mentre Espineira incontra Guillermo. Tra loro non scorre buon sangue! Scoperte, decisioni drastiche, vendette, equivoci, amori sempre più impossibili… Ecco le nuove Anticipazioni Una Vita, quelle riguardanti la Trama delle Puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 20 gennaio a domenica 26 gennaio 2020! Gli spoiler svelano che Celia scoprirà di essere in dolce attesa, mentre Lucia, dopo essere stata allontanata svariate volte da Telmo, si chiuderà in se ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

zazoomnews : Una Vita anticipazioni dal 19 al 24 gennaio: Ursula vuole separare Telmo e Lucia - #anticipazioni #gennaio:… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Una vita anticipazioni 16 gennaio 2020: Samuel ingelosito dalla ritrovata armonia tra Lucia e Telmo… - KontroKulturaa : Una Vita, anticipazioni dal 19 al 24 gennaio: Ursula vuole separare Telmo e Lucia - -