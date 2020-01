Zingaretti lancia fase nuova Pd: partito unito contro le destre (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (askanews) – Un Pd unito, una forza politica nuova pilastro contro le destre e la loro arroganza. Dall’Abbazia di San Pastore a Greccio, in provincia di Rieti, intervenendo al seminario Oggi per domani, il segretario dem Nicola Zingaretti ha lanciato la nuova fase del partito Democratico: “Ora è il tempo di una nuova fase, non con una volontà di rinnegare quanto è stato fatto. Ma in questo spirito costruiamo una nuova fase, che dovrà vedere protagonista, a questo serve il Pd e per questo abbiamo chiamato in questi due giorni i ministri, i sottosegretari, i gruppi parlamentari, gli amministratori, i segretari regionali, i responsabili delle donne, la squadra. Per essere protagonisti dobbiamo attivare tutte le forze in campo”. “E poi il partito aperto nella società, che non deve con pacche sulle spalle ogni tanto ascoltare l’intellettuale ... Leggi la notizia su notizie

