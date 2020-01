Tornati sulla Terra i primi biscotti sfornati nello spazio (Di martedì 14 gennaio 2020) Sono Tornati sulla Terra i primi biscotti sfornati nello spazio: giunti sulla Terra da pochi giorni a bordo della capsula Dragon di ritorno dalla Stazione spaziale internazionale (Iss), si apprestano a essere fotografati e analizzati per svelare i segreti della cucina a gravità zero, secondo quanto riporta il sito space.com. I cinque biscotti spaziali rappresentano il primo cibo cotto direttamente sulla Stazione spaziale. Sono stati infornati uno alla volta, durante il periodo natalizio, grazie a un impasto al cioccolato gia’ pronto che era giunto a bordo della Stazione Spaziale lo scorso novembre, insieme a uno speciale fornetto (Zero G Oven) capace di cucinare in condizioni di microgravità. “Abbiamo preparato latte e biscotti spaziali per Natale quest’anno“, aveva scritto su Twitter l’astronauta Jessica Meir, commentando una foto che la ritraeva ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

