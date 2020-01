Pietrastornina, sabato appuntamento con Marino Bartoletti (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoUn almanacco sul Festival di Sanremo: la storia della rassegna canora, raccontata in una conversazione originale e senza precedenti. Il noto giornalista Marino Bartoletti sabato 18 gennaio alle ore 18 sarà a Pietrastornina, dove presenterà il suo “Almanacco sul Festival di Sanremo”, scritto a quattro mani con il collega giornalista Lucio Mazzi. Edito da Marchesini Editore, il libro ripercorre le 69 edizioni del Festival, con la prefezione di Renzo Arbore, Pippo Baudo e Carlo Conti. Allavigilia della 70esima edizione, ospite del circolo culturale Petra Strumilia, intervistato dal presidente Matteo Piantedosi, Marino Bartoletti svelerà aneddoti, numeri, emozioni, ricordi sulla kermesse canora che da 69 anni incanta milioni di italiani e non solo. Alcuni brani saranno esibiti dall’artista Gerardo Carluccio. L’appuntamento, da non ... Leggi la notizia su anteprima24

