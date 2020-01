L’uso del cellulare può causare tumori alla testa: la sentenza della Corte d’appello di Torino (Di martedì 14 gennaio 2020) L’uso prolungato del cellulare può causare tumori alla testa: è quanto emerge dalla decisione della Corte d’Appello di Torino che, oggi, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea, emessa nel 2017, sul caso sollevato da un dipendente Telecom Italia colpito da neurinoma del nervo acustico. Il pronunciamento riapre il dibattito. Solo pochi mesi fa un rapporto curato da Istituto Superiore di Sanità, Arpa Piemonte, Enea e Cnr-Irea aveva espresso dubbi sull’aumento di tumori legati all’uso del cellulare.L'articolo L’uso del cellulare può causare tumori alla testa: la sentenza della Corte d’appello di Torino Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

