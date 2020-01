LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: si entra nella fase clou, comanda Haver-Loeseth, quinta Curtoni (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.27 Katharina Truppe, ottava dopo la prima manche si supera nel tratto centrale e vola in vetta con 63 centesimi di vantaggio! Che finale!! Ora è la volta di Chiara Mair (Aut) 21.26 comanda brillantemente Haver-Loeseth con Curtoni quinta e Rossetti 14esima. Mal che vada per la bresciana arriverà una 22esima posizione con i primi punti della carriera. 21.24 Nina Haver-Loeseth (Nor) nona dopo la prima manche parte male ma cambia marcia a metà percorso. Vola nel finale ed è prima con 58 centesimi su St-Germain Parte Katharina Truppe (Aut). 21.23 Sara Hector (Sve) decima dopo la prima discesa, sbaglia tutto sin dal via e chiude una pessima prova in 11esima posizione a 52 centesimi Si prepara al cancelletto Nina Haver-Loeseth (Nor) 21.21 Magdalena Fjaelsstroem (Sve), 11esima a metà gara perde subito buona parte del suo vantaggio, tiene bene ... Leggi la notizia su oasport

