Libia: Conte, ‘non manderemo un soldato se non in condizioni di sicurezza’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Non manderemo uno solo dei nostri ragazzi se non in condizioni di sicurezza e in un Contesto politico molto chiaro”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del lungo incontro al Cairo con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.Su un eventuale impegno dell’Italia in operazioni di peace monitoring, “non escludiamo affatto questa disponibilità – ribadisce Conte – ne parleremo a Berlino. Se riusciremo a dare un indirizzo politico a questa crisi libica sicuramente l’Italia è disponibile a farlo ma dobbiamo creare tutte le premesse anche di sicurezza. Io ho la responsabilità, come primo responsabile di governo, insieme al Parlamento” di garantire la sicurezza delle forze italiane.L'articolo Libia: Conte, ‘non manderemo un soldato se non in condizioni di sicurezza’ sembra essere ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

