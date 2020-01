L.elettorale: Fdi, ‘Mattarellum può essere buon punto partenza’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – ‘Fratelli d’Italia è pronta alle barricate per contrastare la proposta di legge elettorale presentata dalla maggioranza che è un ritorno al proporzionale, non accoglie le istanze della minoranza e non garantisce la governabilità e la rappresentabilità del popolo italiano”. Lo dichiara Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia.“Pd e M5S continuano a cercare una legge elettorale che dia loro potere senza avere i voti. Ma essendo impossibile questo in democrazia cercano allora di rendere ingovernabile l’Italia. Giorgia Meloni nell’intervista al Corriere della Sera ha lanciato un importante appello agli alleati di centrodestra per presentare una proposta alternativa unitaria. Sicuramente la maggioranza dovrà cercare una mediazione con le opposizioni e per questo scopo il Mattarellum può essere un buon ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

GiornalediMonte : Chieti, FDI pronti alla tornata elettorale - miconsentatwitt : RT @VignettaRu: È stato arrestato l’assessore regionale piemontese Roberto Rosso di Fratelli d’Italia con l’accusa di scambio elettorale po… - cribruzzo : RT @Apndp: Povera #Borgonzoni #Lega. Confonde #Ferrara con #Bologna,e vabbe'. Quasi tutti(anche candidato #FdI su suo manifesto elettorale)… -