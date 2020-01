Giovanni Conversano, di nuovo guerra con Elga Enardu: “Zitto per troppo tempo” (Di martedì 14 gennaio 2020) Veleni, chiacchiere e voglia di chiudere i conti una volta per tutti. Ci sono Elga Enardu e la sorella Serena da una parte, dall’altra l’ex volto di Uomini e Donne Giovanni Conversano che, nelle settimane scorse, era già arrivati ai ferri corti. La situazione è salita ulteriormente di tensione, passando a un livello successivo. Colpa della mancata presentazione di Elga Enardu a Domenica Live. Assenza alla quale Conversano ha replicato sui social. “Ho letto su qualche sito che qualcuno non è venuto in trasmissione perché non si siede a tavola con oggetti di basso livello. Volevo ricordare a quel qualcuno che per venire lì in trasmissione e per avere un confronto diretto ci vuole coraggio, bisogna saper parlare in italiano e avere delle argomentazioni. Io ho raccontato un terzo di tutto quello che devo raccontare”, ha dichiarato Giovanni Conversano attraverso le stories di Instagram. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

