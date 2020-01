Forum, moglie tradita prende a calci il marito in studio: “Tu ami le vecchie! Le vecchie, le decrepite!” (Di martedì 14 gennaio 2020) Quando ha preso il computer del marito per cercare come fare la cioccolata calda e ha digitato su Google la parola “hot” certo non si aspettava che nella sua cronologia comparissero tra i risultati decine di siti porno e addirittura delle chat con delle donne più grandi. È quanto successo a Laura che, dopo aver scoperto che il marito Yuri l’aveva tradita con delle donne ben più grandi di lei, ha deciso di portarlo in causa nel programma di Canale 5 “Forum”, chiedendo la separazione con richiesta di addebito, la casa coniugale e l’affido esclusivo del figlio che aspetta. Il confronto fra i due nello studio di “Forum” però si è trasformato in un una violenta lite, con Laura che ha perso la pazienza ed ha iniziato ad inveire contro Yri, con urla, insulti e addirittura prendendolo a calci. “Tu mi hai rovinato la vita! Ami le vecchie! Le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

