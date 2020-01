Don Matteo 12, Simone Montedoro svela: “Tommasi avrà un incidente” (Di martedì 14 gennaio 2020) Don Matteo 12, Simone Montedoro fa un’anticipazione choc su Giulio Tommasi Simone Montedoro tornerà a vestire i panni del Capitano Giulio Tommasi in Don Matteo 12 il 23 gennaio. L’attore sarà protagonista della terza puntata della fiction di Rai1 che ha esordito giovedì scorso con un boom di ascolti, incollando al televisore 7 milioni di telespettatori e portando a casa uno share del 30%. Sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Simone Montedoro ha parlato proprio del ruolo di Giulio Tommasi, facendo un’anticipazione su Don Matteo 12 e su quello che avverrà al suo personaggio: “Tommasi torna in città con la moglie Lia per fare visita a Cecchini, ma un piccolo incidente gli provoca una perdita di memoria per cui si comporta come se fosse ancora il capitano della stazione dei Carabinieri di Spoleto”. Tutto però si risolverà per il meglio e i fans ... Leggi la notizia su lanostratv

