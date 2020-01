Alcune Smart Battery Case dell’iPhone sono difettose: Apple le sostituirà gratis (Di martedì 14 gennaio 2020) Alcune cover con batteria realizzate per i modelli XR, XS e XS Max dello Smartphone Apple hanno un difetto che rende difficoltose o impossibili le fasi di ricarica o di caricamento dell'iPhone. Il malfunzionamento rende inservibile l'accessorio, che può essere sostituito presso un rivenditore autorizzato o un Apple Store. Leggi la notizia su fanpage

NSigaro : Apple avvia un programma di sostituzione gratuito per alcune Smart Battery Case - - infoitscienza : Apple avvia un programma di sostituzione gratuito per alcune Smart Battery Case - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Apple avvia un programma di sostituzione gratuito per alcune Smart Battery Case #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybers… -