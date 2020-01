Abusi sessuali su decine di scout tra i 7 e 15 anni d’età: Padre Bernard Preynat rischia 10 anni (Di martedì 14 gennaio 2020) Si è aperto a Lione il processo contro Padre Bernard Preynat, ex parroco 74enne di Sainte-Foy-les-Lyon accusato di aver avuto rapporti sessuali con decine scout minorenni tra gli anni Settanta e Novanta: "Non realizzavo il male che ho fatto ai bambini. Per me, erano dei gesti di tenerezza". rischia fino a 10 anni di carcere. Leggi la notizia su fanpage

