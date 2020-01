Verona, marocchino ubriaco al volante aggredisce i carabinieri (Di lunedì 13 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero ha prima tentato una fuga, dando vita ad un breve inseguimento, poi si è rifiutato di eseguire l'alcoltest come richiestogli, infine ha aggredito gli uomini dell'Arma Completamente ubriaco al volante della propria autovettura, ha cercato di evitare i controlli da parte dei carabinieri di Verona dando vita ad un breve inseguimento in strada, quindi si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest ed in conclusione si è addirittura scagliato contro gli stessi militari prima di essere finalmente arrestato. Protagonista in negativo della vicenda è un 48enne di nazionalità marocchina, tale B.I., di professione operaio ed in possesso di regolare permesso di soggiorno. L'episodio, come riferito dalla stampa locale, si è verificato durante la notte dello scorso sabato 11 gennaio, all'altezza di via Fincato. Qui si trovava una pattuglia di carabinieri del nucleo ... Leggi la notizia su ilgiornale

GA7_Official : #Amrabat-#Rrahmani-#Napoli: 35 milioni (bonus compresi) pronti per il #Verona. Oggi Giuntoli incontrerà gli agenti… - sportli26181512 : Calciomercato Napoli, Giuntoli incontra gli agenti di Amrabat per chiudere l'affare: Giuntoli in arrivo a Milano pe… -