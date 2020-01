Tragedia in provincia di Lucca, uomo avvolto dalle fiamme. È grave (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lucca, uomo rimasto gravemente ustionato dopo aver provocato un’esplosione nel suo appartamento. Immediata la corsa in ospedale. Tragedia a Lucca, dove un uomo di nazionalità brasiliana è rimasto gravemente ustionato nel suo appartamento. Non è chiaro al momento se il soggetto abbia provato a far saltare in aria la sua casa e sia rimasto intrappolato o se abbia provato a togliersi la vita. Lucca, uomo gravemente ustionato dopo un’esplosione nel proprio appartamento Il quarantenne, che vive in affitto ad Altopascio, Lucca, è rimasto gravemente ustionato dopo un’esplosione avvenuta nel suo appartamento situato al 10 B di Corte Panattoni, nel centro cittadino. Stando a quanto riferito dai media locali, l’uomo potrebbe aver visto l’ufficiale giudiziario e si sarebbe barricato in casa. Non è chiaro se lo scopo del soggetto fosse quello di distruggere ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Tragedia in provincia di Lucca, uomo avvolto dalle fiamme. È grave - SylvieTropez : Tragedia in provincia di Lucca, uomo avvolto dalle fiamme. È grave - stop_fake_news_ : Due escursionisti, un ragazzo e una ragazza, sono morti sulle Alpi Apuane, precipitando da una parete del monte Sel… -