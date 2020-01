Sci alpino, operazione riuscita per Manfred Moelgg: “La priorità ora è guarire bene” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Arrivano buone notizie per Manfred Moelgg, che nella giornata di ieri si è sottoposto a un intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato avvenuta durante la seconda manche del gigante di Adelboden. L’operazione è riuscita alla perfezione e a breve il trentasettenne nativo di Brunico potrà cominciare il programma di riabilitazione coordinato dall’équipe di Bressanone in accordo con la Commissione media FISI. Di seguito le parole del capitano della squadra azzurra: “L’importante per me adesso è che il ginocchio guarisca al meglio. Non è questo il momento in cui pensare al futuro, ma al presente e a ristabilirmi completamente. Nelle prossime settimane vedrò come andrà e farò poi la mia valutazione personale che comunicherò ai media. Adesso chiedo a tutti di lasciarmi riposare e continuare a seguire i miei compagni di squadra sulle piste”. II ... Leggi la notizia su oasport

