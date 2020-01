“Qua decido io”. Mara Venier, attimi di imbarazzo con l’ospite in studio. “È stata cafona”, dice il pubblico (Di lunedì 13 gennaio 2020) Povera Mietta, non solo è stata esclusa dal Festival di Sanremo condotto da Amadeus, ma è stata anche ripresa da Mara Venier a Domenica In. Ma partiamo con ordine. Come sapete Mietta ha preso il rifiuto al Festival del Sanremo sportivamente e a Domenica In ha spiegato di non essere stata accolta dalla Kermesse targata Amadeus come tanti altri della sua generazione. Nel contenitore domenicale ampio spazio è stato dedicato al talk sui cantanti in gara, ma non sono mancati momenti di imbarazzo, come un piccolo malinteso tra la cantante e la padrona di casa, Mara Venier. Si sa, sarà Amadeus a condurre il Festival della Canzone che è alle porte e quest’anno festeggia i 70 anni, ma è contrassegnato come sempre dalle polemiche e dagli scambi di opinione. “Avevo due brani, ne ho portato uno, ma non sono stata accolta, come tantissimi della nostra generazione”, ha spiegato Mietta prima di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

