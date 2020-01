Perché la difesa di Lucia Azzolina sulla tesi copiata non regge (Di lunedì 13 gennaio 2020) Secondo quello che dice Repubblica, il neo-ministro del’Istruzione Azzolina ha copiato la tesi che ha scritto quando ha terminato i corsi della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario della Toscana. Lei si è difesa dicendo “Non è né una tesi di laurea, né un plagio. Salvini non sa distinguere tra una tesi di laurea e una relazione di fine tirocinio”. Se effettivamente ha detto così, mi sembra una difesa folle. Una relazione di fine tirocinio che dà l’abilitazione a un docente, secondo me è molto più importante di un compito scritto svolto dagli studenti. Se il Ministro dice che si può scopiazzare impunemente per scrivere la relazione finale di un corso, Perché mai noi insegnanti dovremmo punire chi copia durante uno scritto? Non è solo una questione politica, è una questione di buon senso. Può essere ministro dell’Istruzione (è opportuno che sia ... Leggi la notizia su nextquotidiano

LauraGaravini : La migliore difesa che possiamo offrire ai giovani è la #Cultura Perché apre la mente. Perchè fa crescere. E perchè… - Noovyis : (Perché la difesa di Lucia Azzolina sulla tesi copiata non regge) Playhitmusic - - vittorio83101 : @angelocella_ @MysteryFaith424 @SYuliaSalazar Le condanne a morte non hanno mai risolto i problemi. In merito alla… -