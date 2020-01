Oscar 2020: tutte le nomination (Di lunedì 13 gennaio 2020) Oscar 2020: sono state annunciate oggi a Los Angeles (in diretta sul sito ufficiale) le nomination dei novantaduesimi Academy Awards, i premi più importanti dell’intera stagione cinematografica. Il film che ha ottenuto più candidature è Joker con 11 nomination, davanti a The Irishman, 1917 e C’era una volta a Hollywood con 10 nomination a testa e Parasite, Marriage Story e JoJo Rabbit con 6. Sono già stati assegnati, infine, gli Oscar alla carriera, finiti nelle mani di Lina Wertmüller, David Lynch e Wes Studi, mentre il Premio umanitario è andato a Geena Davis. Prima di lasciarvi alla lista completa dei nominati vi ricordiamo che la cerimonia di premiazione si terrà al Dolby Theatre di Hollywood domenica 9 febbraio. Anche quest’anno non ci sarà un conduttore. Oscar 2020 nomination Miglior filmFord v FerrariThe IrishmanJoJo RabbitJokerPiccole ... Leggi la notizia su trendit

