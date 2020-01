Oscar 2020, annunciate le nomination, in testa c’è Joker (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gli attori John Cho (Star Trek Beyond) e Issa Rae (Il Coraggio Della Verità) hanno annunciato in diretta streaming le nomination degli Oscar 2020, le cinquine nelle 24 categorie della 92esima edizione del premio del cinema più prestigioso al mondo. Il film che ha ottenuto più nomination in assoluto è Joker con 11. Immediatamente lo tallonano a 10 un terzetto composta da The Irishman, C'Era Una Volta... A Hollywood e 1917, le cui quotazioni sono salite moltisismo in queste ultime settimane, coronate anche da un primo weekend di uscita negli Usa al cinema in cui il film di Sam Mendes ha superato anche Star Wars. A seguire, più distante, un quartetto di film a 6 candidature: Storia Di Un Matrimonio, Jojo Rabbit, Piccole Donne e la ormai non più sorpresa Parasite. Per quest'ultimo, trattandosi di un film straniero, della Corea del Sud, il risultato, che comprende anche nomination ... Leggi la notizia su optimaitalia

