LIVE – Parma-Lecce 0-0 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Serie A, i risultati di lunedì 13 gennaio 2020. In campo Parma e Lecce per il Monday Night della diciannovesima giornata. ROMA – Serie A, i risultati di lunedì 13 gennaio 2020. In campo Parma e Lecce per il Monday Night della diciannovesima giornata. Una sfida importante per entrambe le compagini. Serie A, Parma-Lecce: risultato, marcatori e tabellino Parma-Lecce 0-0 Marcatori: Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Kurtic, Hernani; Kulusevski, Inglese, Kucka. All. D’Aversa Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Deiola, Tachtisidis, Petriccione; Mancosu Mar.; Babacar, Falco. All. LIVErani Arbitro: Sig. Michael Fabbri di Ravenna Dopo un buon inizio del Lecce, il Parma cresce e crea una grande occasione con Kucka, palla di poco fuori. Leggi la notizia su newsmondo

