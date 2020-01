Incidenti stradali, scontro auto-scooter: morto 48enne/ Dramma in zona La Rustica (Di lunedì 13 gennaio 2020) Incidenti stradali oggi, lunedì 13 gennaio 2020: Dramma a Roma, morto 48enne. Tragedia anche a Venezia, scomparsa una giovane di 25 anni. Leggi la notizia su ilsussidiario

Bbaldu : RT @carlomorandini3: @LucaBizzarri Devi contare i morti per incidenti stradali causati da drogati. I morti uccisi dalla criminalità organiz… - Eveleenrey : RT @GiancarloDeRisi: “La sentenza – riporta Dagospia – chiude una vicenda con molte polemiche. Alice Nobile non era stata sottoposta a test… - d_granuzzo : RT @Tiziana99296006: @agorarai Se non era per Renzi non c' erano neanche quelli. E il dopo di noi, la legge contro il capolarato, quella su… -